Экономист назвал законопроект о Visa и MasterCard показухой

Госдума собирается рассмотреть законопроект, который предъявляет новые требования к работе платежных систем. Согласно документу, иностранным системам будет запрещено блокировать платежи банков, которые оказались под санкциями. Если законопроект будет принят, у международных платежных систем, таких как Visa и MasterCard, будет 180 дней, чтобы скорректировать свои правила.

Член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в эфире НСН раскритиковал новый законопроект.

«Меня поражает лицемерие и политика двойных стандартов. Власти чуть ли не каждый день по телевизору рассказывают про великие внешнеполитические победы страны, которые происходят на фоне шестилетнего падения уровня жизни населения, пенсионной реформы, форм повышения пенсионного возраста, повышения НДС, шоковой девальвации рубля, стагнации инвестиций и деградации регионов. Прежде чем бороться с Visa и MasterCard, AmericanExpress, либо с кем-то другим, давайте будем честны сами с собой и спросим, почему крупнейшие российские корпорации и госбанки, например, «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «Россельхоз» напрямую не работают в Крыму? Или почему крупнейшие российские корпорации и нефтяные компании тоже не работают напрямую в Крыму? Если мы такие сильные и если мы считаем себя некой сверхдержавой, которая что-то кому-то пытается навязать, то прежде чем бить по зубам и делать оплеухи иностранным платежным системам, я бы хотел посмотреть, как российские госкорпорации и госбанки, которые, мне кажется, принадлежат крупным, сросшимся с государством олигархам, начнут выполнять российские федеральные законы», - заявил он.

Кроме того, он назвал новый законопроект показухой, которая лишь усугубит экономическое положение России.

«Давайте, прежде чем кого-то в чем-то обвинять, мы сами определимся: мы либо крестик снимаем, либо трусы надеваем. В этой ситуации у нас самих всё не гладко. У олигархов, крупных госкорпораций есть четкое понимание, они, как мы сказали, не хотят подставляться. Теперь они решили под санкции кинуть американские платежные системы, поэтому, мне кажется, это очередная волна популизма, попытка поиграть на псевдопатриатических чувствах, на ура-патриотизме. Это попытка затягивания поясов в условиях затяжного падения уровня доходов населения и роста закредитованности россиян. Только за последние полтора года долги россиян перед банками выросли в полтора раза. Люди залезают по уши в долги, чтобы просто свести концы с концами. Вся эта показуха происходит на фоне глубочайшего экономического кризиса. Президент рассказывает нам про рост экономики, когда сами темпы около нуля после мощнейших антисоциальных реформ повышения налогов, цен на бензин, повышение акцизов и пошлин. Темпы роста российской экономики упали в пять раз за последний год. С 2,5% до 0,2%. Заниматься показухой, конечно, можно, но никакого отношения к решению проблем России, к реальной борьбе с олигархами, с коррупцией, с монополией, с круговой порукой, со сращиванием высших эшелонов власти с олигархическим капиталом и с остановкой падения уровня жизни населения этот закон не имеет», - отметил Жуковский.

Более того, член «Деловой России» добавил, что деятельность Госдумы касательно этого законопроекта направлена на благо олигархов, а не граждан.

Напомним, что в случае принятия законопроекта, граждане РФ могут лишиться возможности рассчитываться отечественными банковскими картами за рубежом. Таким образом, от платежных систем требуют неподчинения санкциям США на территории Российской Федерации. Несмотря на такой исход, Центробанк и народные избранники настаивают на принятии поправок.





