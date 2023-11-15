Ефимов: жилье, социальные и другие объекты построят по трем проектам КРТ
Комплексное развитие бывших промышленных зон затронет участки «Хапиловка» и «Курьяново» на востоке Москвы, а также территорию на северо-западе. О новых решениях города рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Редевелопментом участков бывшей промзоны «Хапиловка» и неэффективно используемой территории во 2-м Тушинском проезде займется городской оператор – Московский Фонд реновации жилой застройки. Комплексное развитие участков бывшей промзоны «Курьяново» проведет Казенное предприятие ''Управление гражданского строительства’’» – отметил он.
Так, объем инвестиций в проект оценивается в 17,8 миллиарда рублей, город получит как минимум 700 новых рабочих мест. Отмечается, что каждый участок удобно расположен в пешей доступности от метро. Теперь неиспользуемые офисы и склады превратятся в нужные гражданам жилье, школы и детские сады.
Со своей стороны, министр правительства Москвы Максим Гаман рассказал, что планируется возвести 37,2 тысячи квадратных метров коммунальных объектов, детский сад на 100 человек и школу на 150 учеников. Срок реализации проектов не превысит пяти лет.
На сегодняшний день в столице реализуются 188 проектов по программе комплексного развития. Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве откроется выставка народного художника СССР Дмитрия Налбандяна
- Гинцбург: Обновленная вакцина «Спутник» поступит в оборот в декабре
- В Минпромторге заявили о необходимости ввести регулирование рынка маркетплейсов
- CNN: Байден подпишет проект бюджета без помощи Украине и Израилю
- Любимова: Заполняемость большинства федеральных театров РФ составляет 97-100%
- В Москве задержали гражданина Киргизии, призывавшего к госперевороту
- Эвакуированные из сектора Газа 40 россиян прибудут в Москву 16 ноября
- В школах России могут ввести обязательный предмет семьеведение
- Средства ПВО сбили украинский дрон над Смоленской областью
- Из сериала «Вампиры средней полосы» вырезали мем с Гагариным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru