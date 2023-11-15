Ефимов: жилье, социальные и другие объекты построят по трем проектам КРТ

Комплексное развитие бывших промышленных зон затронет участки «Хапиловка» и «Курьяново» на востоке Москвы, а также территорию на северо-западе. О новых решениях города рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«Редевелопментом участков бывшей промзоны «Хапиловка» и неэффективно используемой территории во 2-м Тушинском проезде займется городской оператор – Московский Фонд реновации жилой застройки. Комплексное развитие участков бывшей промзоны «Курьяново» проведет Казенное предприятие ''Управление гражданского строительства’’» – отметил он.



Так, объем инвестиций в проект оценивается в 17,8 миллиарда рублей, город получит как минимум 700 новых рабочих мест. Отмечается, что каждый участок удобно расположен в пешей доступности от метро. Теперь неиспользуемые офисы и склады превратятся в нужные гражданам жилье, школы и детские сады.



Со своей стороны, министр правительства Москвы Максим Гаман рассказал, что планируется возвести 37,2 тысячи квадратных метров коммунальных объектов, детский сад на 100 человек и школу на 150 учеников. Срок реализации проектов не превысит пяти лет.



На сегодняшний день в столице реализуются 188 проектов по программе комплексного развития. Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

