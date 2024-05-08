Ефимов: Здание в усадьбе Щербинка выставят на торги по программе льготной аренды
Здание с земельным участком в Южном Бутово выставят на торги во втором квартале 2024 года по программе льготной аренды «Один рубль за квадратный метр», рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В столице с 2013 года действует программа «Один рубль за квадратный метр в год» для объектов образования. Инвесторы могут по результатам аукционов арендовать недвижимость, отремонтировать ее и вести образовательную деятельность. В ближайшее время на торги планируют выставить двухэтажное здание в Южном Бутове площадью 1,42 тысячи квадратных метров с земельным участком. Победитель сможет открыть здесь частную школу для обучения не менее 150 человек», – отметил Ефимов.
По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, недвижимость, выставляемая на торги, находится на территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Щербинка, XVIII-XIX вв.» на Типографской улице. Победитель торгов сможет взять в аренду здание 1941 года постройки с земельным участком. Договор аренды заключат на 49 лет, добавил Гаман. Инвестор сможет перейти с полноценной ставки аренды на льготную после того, как выполнит требования программы.
Москва в рамках специальных торгов по аренде реализует объекты, в которых можно разместить образовательные учреждения. Такая аренда производится по полноценной ставке. Чтобы перейти на льготную ставку, победитель торгов должен выполнить ряд условий: инвестору необходимо будет оформить лицензию на образовательную деятельность, привести арендуемый объект в соответствующий вид и выполнить условия осуществления образовательной деятельности по реализации общеобразовательных программ, которые прописаны в договоре аренды.
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