Ефимов заявил о росте объема производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»

За девять месяцев уходящего года объем произведенной резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» составил 67,3 миллиарда рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года более чем в 2,5 раза. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общий объем продукции, произведенной компаниями столичной ОЭЗ с начала их деятельности в качестве резидента, составил свыше 237 миллиардов рублей», - добавил Ефимов.

На сегодняшний день на шести площадках столичной ОЭЗ локализовано более 200 высокотехнологичных производств. Резиденты не платят имущественный, транспортный и земельный налоги, а ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что лидерами по объему изготовленной продукции стали производители лекарств и медицинских изделий.

«За девять месяцев они выпустили товары на 27,2 миллиарда рублей […] Предприятия сферы микроэлектроники произвели продукцию на сумму свыше 20,5 миллиарда рублей», - заявил Овчинский.

По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, значительный рост объема произведенной продукции в денежном выражении показали предприятия инфомрационно-коммуникационных технологий.

