Ефимов: за полгода на Портале поставщиков заключено более 33 тысяч контрактов с бизнесменами из регионов

За полгода заказчики из Москвы заключили более 33 тысяч контрактов с поставщиками из регионов на Портале поставщиков, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«В первом полугодии московские заказчики заключили с ними 33,5 тысячи контрактов на сумму 5,7 миллиарда рублей – около трети всех сделок, проведенных столицей на сервисе», - отметил он.



Со своей стороны, руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что больше всего Москва заключила контрактов с региональными компаниями на поставку строительных, хозяйственных, информационно-технологических, а также медицинских товаров.



Москва – город, развивающий предпринимательство. Портал поставщиков был создан в 2013 году, его главная цель – автоматизация закупок. Региональным участникам доступны все цифровые возможности платформы. Отмечается, что чаще других участвуют и побеждают в закупках предприниматели из Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской и Ярославской областей.

