Ефимов: за полгода бизнес купил у Москвы 31 тысячу «квадратов» недвижимости

С января по июнь текущего года владельцы малого и среднего бизнеса приобрели без торгов у Москвы, воспользовавшись преимущественным правом, свыше 31 тысячи «квадратов» коммерческой недвижимости. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Всего, по его словам, было выкуплено 164 помещения. Больше всего объектов бизнесмены приобрели в ЦАО (46 помещений суммарной площадью 9,4 тысячи квадратных метров). Второе место занял САО (22 помещения, 4,09 тысячи «квадратов»), на третьем месте — ЮЗАО (20 объектов площадью 3,17 тысячи квадратных метров). За ними идут запад, северо-запад, восток и северо-восток Москвы, добавил Ефимов.



Отмечается, что приобрести объекты могут предприниматели, арендующие их как минимум на протяжении двух лет и внесенные в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем помещения должны числиться не меньше пяти лет в перечне объектов, предназначенных для использования малым и средним бизнесом.



Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что с соответствующим списком, в котором сейчас свыше 1700 помещений, можно ознакомиться на портале mos.ru. Для покупки объекта по преимущественному праву необходимо в онлайн-режиме обратиться в Департамент городского имущества за получением госуслуги «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы». Договоры купли-продажи между предпринимателями и городом подписываются в электронном формате.



Благодаря мерам поддержки условия развития бизнеса в Москве становятся более комфортными. Число малых и средних предприятий в столице по итогам прошлого года превышает 830 тысяч, рост по сравнению с 2021 годом составляет семь процентов.

