Ефимов: За 10 месяцев под возведение соцобъектов выделено более 34 га земли

В Москве передано застройщикам 23 земельных участка для строительства социальных объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП) в период с января по октябрь 2023 года. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

«Город предоставляет земельные участки застройщикам по договорам безвозмездного пользования для строительства социальных объектов за счет средств городского бюджета – это школы, детские сады, спорткомплексы. Все они включены в Адресную инвестиционную программу», – уточнил Ефимов.

По его словам, за 10 месяцев этого года выделено 34,4 гектара земли.

На этих земельных участках помимо соцобъектов проводятся работы по прокладке инженерных сетей и подъездных дорог.

Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, всего с начала 2023 года для строительства школ и детских садов выделено 17,7 гектаров земли, для поликлиник, больниц и роддомов – 12 гектаров, для спортивных сооружений – 4,7 гектара.

На северо-востоке Москвы, в частности, начата реконструкция спортивного комплекса «Московский транспорт», в микрорайоне «Град Московский» поселения Московского строится школа искусств, а на территории бывшего Завода имени И.А. Лихачева – детско-взрослая поликлиника на 750 посещений с молочно-раздаточным пунктом.

