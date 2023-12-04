Ефимов: За 10 месяцев под возведение соцобъектов выделено более 34 га земли
В Москве передано застройщикам 23 земельных участка для строительства социальных объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП) в период с января по октябрь 2023 года. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.
«Город предоставляет земельные участки застройщикам по договорам безвозмездного пользования для строительства социальных объектов за счет средств городского бюджета – это школы, детские сады, спорткомплексы. Все они включены в Адресную инвестиционную программу», – уточнил Ефимов.
По его словам, за 10 месяцев этого года выделено 34,4 гектара земли.
На этих земельных участках помимо соцобъектов проводятся работы по прокладке инженерных сетей и подъездных дорог.
Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, всего с начала 2023 года для строительства школ и детских садов выделено 17,7 гектаров земли, для поликлиник, больниц и роддомов – 12 гектаров, для спортивных сооружений – 4,7 гектара.
На северо-востоке Москвы, в частности, начата реконструкция спортивного комплекса «Московский транспорт», в микрорайоне «Град Московский» поселения Московского строится школа искусств, а на территории бывшего Завода имени И.А. Лихачева – детско-взрослая поликлиника на 750 посещений с молочно-раздаточным пунктом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Шеремет предложил учредить медаль имени Байдена
- В Индонезии 11 человек погибли из-за извержения вулкана Марапи
- «Тинькофф» запустил международные переводы в бразильских реалах
- Певица Zivert станет новым наставником шоу «Голос»
- СМИ: Чиновникам хотят запретить использовать иностранные мессенджеры
- Группа KISS теперь будет выступать в виде цифровых аватаров
- Лукашенко и Си Цзиньпин провели встречу в Китае
- Стоимость биткоина превысила $40 тысяч впервые с апреля 2022 года
- «Авито Работа»: Каждый пятый россиянин будет работать в новогодние праздники
- СМИ: Экс-посла США в Боливии задержали по обвинению в шпионаже для Кубы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru