Ефимов: За 10 месяцев город выделил более 380 га земли для развития инфраструктуры
В январе-октябре 2023 года столица предоставила застройщикам больше 380 земельных участков под строительство объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«За 10 месяцев 2023 года для строительства объектов социальной, транспортной инфраструктуры, жилых домов, административных зданий и улично-дорожной сети застройщикам выделили 382,7 гектара земли», - уточнил Ефимов.
Отмечается, что крупные градостроительные проекты реализуются в Москве за счет бюджетных средств, а землю для возведения этих объектов выделяет департамент городского имущества. По словам министра правительство Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, большая часть предоставленной застройщикам земли была отдана под строительство и реконструкцию мостов, развязок, дорог и пешеходных переходов.
Застройщики возводят на предоставленных им территориях транспортные развязки и эстакады около станций метро «Ботанический сад» и «Владыкино», железнодорожный путепровод, который соединит улицы Складочная и Добролюбова, а также завершают строительство дороги в районе Северный. Также на арендованных участках возведут здание Митинского отдела ЗАГС, подразделения УГИБДД и УВД по Зеленоградскому административному округу и другие объекты.
Более подробная информация об имущественно-земельных отношениях и экономической политике Москвы доступна на портале economy.mos.ru.
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