Ефимов: За 10 месяцев город выделил более 380 га земли для развития инфраструктуры

В январе-октябре 2023 года столица предоставила застройщикам больше 380 земельных участков под строительство объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 10 месяцев 2023 года для строительства объектов социальной, транспортной инфраструктуры, жилых домов, административных зданий и улично-дорожной сети застройщикам выделили 382,7 гектара земли», - уточнил Ефимов.

Отмечается, что крупные градостроительные проекты реализуются в Москве за счет бюджетных средств, а землю для возведения этих объектов выделяет департамент городского имущества. По словам министра правительство Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, большая часть предоставленной застройщикам земли была отдана под строительство и реконструкцию мостов, развязок, дорог и пешеходных переходов.

Застройщики возводят на предоставленных им территориях транспортные развязки и эстакады около станций метро «Ботанический сад» и «Владыкино», железнодорожный путепровод, который соединит улицы Складочная и Добролюбова, а также завершают строительство дороги в районе Северный. Также на арендованных участках возведут здание Митинского отдела ЗАГС, подразделения УГИБДД и УВД по Зеленоградскому административному округу и другие объекты.

Более подробная информация об имущественно-земельных отношениях и экономической политике Москвы доступна на портале economy.mos.ru.

