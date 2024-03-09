Ефимов: Выпуск бумаги и бумажной продукции в Москве вырос на 20%

За 2023 год московские производители бумаги и бумажных изделий нарастили объемы выпуска продукции на 20%, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«По итогам 2023 года столичные производители бумажных изделий нарастили объемы выпуска на 20% по сравнению с 2022 годом. Положительная динамика отрасли обусловлена в том числе увеличением количества промпредприятий», - отметил Ефимов.

По его данным, в прошлом году до 700 (+14%) выросло число фабрик и заводов по производству книг, упаковки, бумаги и различных бумажных изделий.

Столичные предприятия активно пользуются доступными мерами поддержки, отметил Ефимов. Так, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выделил одному из ведущих производителей картонной упаковки «Ламбумиз» 100 миллионов рублей для развития производства и запуска новых производственных линий.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что в 2023 году столичные фабрики и заводы по производству бумажной продукции выпустили почти на 13% больше регистрационных журналов, бухгалтерских книг и различных канцелярских принадлежностей по сравнению с показателями 2022 года. Также заводы произвели больше 17 миллионов альбомов и папок с бумагой, что на 48% больше, чем в 2022 году.



Промышленные предприятия Москвы выпускают фотографическую, хозяйственную, офисную и другие виды бумаги, а также коробки, картонные ящики, фотоальбомы, канцелярские принадлежности и многое другое. Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что только за 2023 год рост производства обрабатывающей промышленности Москвы составил без учета нефтеперерабатывающей отрасли 22,3%.а

