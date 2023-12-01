Ефимов: Выделен участок под многофункциональный комплекс на западе Москвы

В Москве без торгов выделен земельный участок под строительство многофункционального центра в Ново-Переделкине в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, здание возведут около станции метро «Боровское шоссе».

«Площадь будущего объекта составит 12,9 тысяч квадратных метров. Инвестиции в реализацию проекта – почти 1, 1 миллиард рублей», – подчеркнул Ефимов.

В рамках масштабного инвестиционного проекта в Москве земельные участки предоставляются инвесторам без проведения торгов. В результате с помощью частных предпринимателей строятся промкомплексы, социальные, спортивные и транспортные объекты, деловые и культурно-досуговые центры, улучшающие городскую инфраструктуру и способствующие появлению в столице новых вакансий.

Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в новом многофункциональном комплексе на Боровском шоссе разместятся магазины, кинотеатр, выставочные площади и офисы компаний.

«Застройщику передан земельный участок площадью 0,58 гектара. Соглашение об аренде заключено на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство объекта», – уточнил глава департамента.

Благодаря реализации в Москве масштабных инвестпроектов жители столицы получают возможность приобрести необходимые товары и пользоваться различными услугами в шаговой доступности.

