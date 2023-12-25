Ефимов: В ТиНАО построят завод по выпуску техоборудования
Москва заключила с машиностроительным заводом «Поток» договор аренды земельного участка для строительства предприятия, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Новое предприятие появится в Вороновском поселении Троицкого административного округа. Там реализуют производство многокомпонентного технологического оборудования. Договор аренды участка заключен на пять лет по ставке один рубль в год.
«По итогам реализации масштабного инвестпроекта в ТиНАО будет создано более 30 рабочих мест», – подчеркнул он.
Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, компания-инвестор занимается производством многокомпонентного технологического оборудования, в том числе мобильных трубопроводных систем и дизельных насосных станций. Также активно развивает импортозамещение.
«Новый промобъект позволит увеличить объемы производства специальных машин, необходимых в сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном производстве, строительной и горнодобывающей отраслях», – добавил он.
Аренда земли по льготной ставке является одной из мер поддержки бизнеса, действующей с марта 2022 года. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщал о том, что за год участок по ставке в рубль получило 25 инвесторов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru