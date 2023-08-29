Ефимов: В «Руднево» открыли производство абсорбирующего белья

На территории индустриального парка «Руднево» открыто производство абсорбирующего белья, проект реализуется в рамках офсетного контракта. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что контракт был подписан в начале года. Город выделил компании «ВИП-Камилла» площадку в 5,5 тысячи квадратных метров в индустриальном парке «Руднево». Новый проект позволил создать в городе более 70 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Договор подразумевает вклад в создание производства не менее 300 миллионов рублей, столичные власти взамен в течение 10 лет закупят у предприятия продукцию на 11,7 миллиарда рублей.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что «ВИП-Камилла» первой получила статус резидента особой экономической зоны столицы. Благодаря чему инвестор сможет получать различные льготы. По подсчетам специалистов, за год компания планирует выпустить 70 миллионов подгузников и 34 миллиона пеленок.

Москва предоставляет производителям гарантированный спрос на выпускаемую продукцию. С 2017 года столица подписывает офсетные контракты на социально важную продукцию. Заключение таких контрактов обеспечивает гарантированный сбыт продукции и локализацию производств. По уже заключенным соглашениям инвесторы вложат более 19 миллиардов рублей в создание или модернизацию заводов.

Глава департамента труда и соцзащиты населения Москвы Евгений Стружак заявил, что его подразделение ежегодно обеспечивает более ста тысяч москвичей абсорбирующим бельем, поэтому запуска масштабного производства очень важен для столицы.

Флагманом столичной промышленности является особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва». Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий.

