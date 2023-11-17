Ефимов: В Москве за 9 месяцев выросли ключевые социально-экономические показатели
В Москве за первые девять месяцев 2023 года выросли ключевые социально-экономические показатели. Одной из причин положительной динамики стала эффективная работа по обеспечению поступлений налогов в бюджет столицы. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Один из наиболее значимых результатов нашей работы – это сохранение инвестиционной активности в городе. За первую половину 2023 года вложения в основной капитал составили более 2,2 триллиона рублей, что на пять процентов превышает показатель за аналогичный период 2022-го», - сказал Ефимов.
Он отметил, что высокими результатами может похвастаться обрабатывающая промышленность, где объем производства за указанный срок увеличился на 15,1 процента.
«Экономическая стабильность и рост деловой активности позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее и формировать сбалансированный бюджет, устойчивый к внешним вызовам», - добавил заммэра.
Благодаря динамике по росту налоговых доходов можно выполнять все социальные обязательства и реализовывать различные проекты, уточнил Ефимов. В их числе – ускорение темпов программы реновации более чем в два раза, а также обновление и строительство социальных объектов, объектов культурного наследия и других значимых для столицы сооружений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курорты Краснодарского края побили исторический рекорд по числу туристов
- Полиция Москвы после массовой драки на стройке задержала 139 человек
- В Финляндии собрали пять тысяч подписей против закрытия границы с Россией
- Россельхознадзор: яйца и курятину начнет поставлять в Россию Азербайджан
- Английский ФК «Эвертон» лишился 10 очков за нарушение финансового фейр-плей
- Курс доллара превысил 90 рублей
- Кабмин расширил перечень наркотических средств, подлежащих контролю в России
- Автомобиль BMW врезался в остановку в Калининграде, погиб ребенок
- В Южной Корее запретят продавать и есть мясо собак
- Путин заявил, что русскую культуру отменить невозможно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru