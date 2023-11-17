Ефимов: В Москве за 9 месяцев выросли ключевые социально-экономические показатели

В Москве за первые девять месяцев 2023 года выросли ключевые социально-экономические показатели. Одной из причин положительной динамики стала эффективная работа по обеспечению поступлений налогов в бюджет столицы. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Один из наиболее значимых результатов нашей работы – это сохранение инвестиционной активности в городе. За первую половину 2023 года вложения в основной капитал составили более 2,2 триллиона рублей, что на пять процентов превышает показатель за аналогичный период 2022-го», - сказал Ефимов.

Он отметил, что высокими результатами может похвастаться обрабатывающая промышленность, где объем производства за указанный срок увеличился на 15,1 процента.

«Экономическая стабильность и рост деловой активности позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее и формировать сбалансированный бюджет, устойчивый к внешним вызовам», - добавил заммэра.

Благодаря динамике по росту налоговых доходов можно выполнять все социальные обязательства и реализовывать различные проекты, уточнил Ефимов. В их числе – ускорение темпов программы реновации более чем в два раза, а также обновление и строительство социальных объектов, объектов культурного наследия и других значимых для столицы сооружений.

