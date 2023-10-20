Ефимов: в Москве выдали более 23 тысяч семейных ипотек с начала года

За первые восемь месяцев 2023 года в столице выдано около 23 тысяч кредитов по программе «Семейная ипотека» общим объемом 205,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов. По его словам, это на 46% и 54,4% соответственно превышает показатели с января по август прошлого года.

«Москва – лидер программы «Семейная ипотека» среди российских регионов. По итогам восьми месяцев 2023 года в столице зарегистрирован каждый десятый, из выданных по стране кредитов, что почти 18% от их объема», – отметил заммэра.

Только по итогам минувшего августа в Москве было выдано почти пять тысяч льготных кредитов, что стало новым рекордом за все время реализации программы. За первые восемь месяцев 2023 года заемщики с помощью «Семейной ипотеки» рефинансировали около 6% кредитов на сумму восемь миллиардов рублей, а за все время действия программы рефинансировано более 17 тысяч кредитов.

Как заметила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева, повышенный интерес граждан к льготным программам растет на фоне повышения ставок по ипотечным кредитам. Она рассказала, что их доля в общем объеме выданных в столице с января по август 2023 года ипотек достигла 69%, что на девять процентных пунктов больше, чем год назад.

«На семейную ипотеку приходится 45% от суммы выданных за первые восемь месяцев 2023 года льготных кредитов», – уточнила Багреева.

Она объяснила повышенный интерес граждан к семейной ипотеке расширением условий программы.

В частности, начиная с этого года действие программы распространили на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми без ограничения по году их рождения. К этой категории относится около 1/3 столичных заемщиков, оформивших семейный ипотечный кредит с начала 2023 года.

