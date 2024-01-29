Ефимов: В Москве утвердили еще шесть проектов проектов планировки участков

В декабре московское правительство утвердило проекты планировки шести реорганизуемых участков, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В декабре город утвердил проекты планировки шести участков общей площадью свыше 34 гектаров, которые реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Городские операторы возведут на площадках более 650 тысяч квадратных метров недвижимости», - сказал Ефимов.

Общие вложения в развитие проектов составляют 216 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект для города может составить девять миллиардов рублей.

Участки расположены в Северо-Восточном, Южном, Юго-Восточном, Юго-Западном и Зеленоградском административных округах Москвы.

«На участке бывшей промзоны «Северянин», а также улицах Москворечье и Азовской возведут жилье по программе реновации общей площадью свыше 337,4 тысячи квадратных метров, детские сады для 350 воспитанников и школы для 750 учащихся», - заявил глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Он добавил, что на улицах Новоостаповская и Обручева построятся детский сад, школу, спортивный комплекс, торговые центры, магазины и кафе.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на месте бывших промзон создаются комфортное жилье, дорога и другая необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов.

