Ефимов: В Москве создадут 200 тысяч рабочих мест в рамках комплексного развития территорий
В Москве 77 проектов комплексного развития территорий находятся в активной стадии реализации. О деталях программы рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«По программе комплексного развития территорий инвесторы и назначенные городом операторы реорганизуют участки общей площадью более тысячи гектаров. Они построят около 8,5 миллиона квадратных метров общественно-деловой и производственной недвижимости», - рассказал он.
Это обеспечит районы социальной, спортивной и промышленной инфраструктурой, на месте бывших промышленных зон возведут жилые и деловые кварталы, спортивные объекты и новые производства. Благодаря этому в столице появится более 196 тысяч новых рабочих мест.
Со своей стороны, министр правительства Москвы Максим Гаман добавил, что самый крупный проект по числу создаваемых рабочих мест реализуется в районе Беговой. Там гектара планируется возвести почти миллион квадратных метров общественно-деловой недвижимости. В результате район обретет объекты, на которых смогут трудоустроиться 24,8 тысячи человек.
В целом сегодня в городе на разных стадиях реализации находятся 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.
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