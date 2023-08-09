Ефимов: В Москве построят 14 спорткомплексов по программе развития территорий

Инвесторы и городские операторы в Москве приступили к реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ), по которым построят 14 спортивных комплексов общей площадью более 91,5 тысячи «квадратов». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Он отметил, что спорткомплексы возведут на месте бывших промзон и заброшенных участков в рамках 12 проектов КРТ площадью 214,5 га. По словам Ефимова, будут построены, в частности, физкультурно-оздоровительные комплексы, оздоровительные комплексы с бассейнами и скалолазный центр.



Так, объекты возведут в Южном, Западном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Западном и Юго-Восточном городских округах. Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что шесть спорткомплексов возведут на севере Москвы, три из которых появятся на месте бывшей промзоны «Автомоторная». Он отметил, что спорткомплексы также появятся в Коптеве, Западном и Восточном Дегунине.



Кроме того, на северо-востоке столицы в Бабушкинском, Северном, Останкинском и Ярославском районах построят четыре спорткомплекса площадью почти 27,3 тысячи «квадратов», два из них будут с бассейнами. В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

