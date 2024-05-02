Ефимов: в Москве на кадастровый учет поставили участки для 44 жилых зданий

В Москве за первый квартал 2024 года на кадастровый учет за счет бюджета поставлены участки под 44 многоквартирными домами, сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

«В результате владельцы помещений могут оформить общедолевую собственность на эту землю и использовать придомовую территорию по своему усмотрению: устанавливать шлагбаумы, оборудовать спортивные и детские площадки, организовывать зоны отдыха, парковки», – рассказал он.

В столице эта процедура выполняется с 2019 года по заявлению собственников. По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в городе за это время определены границы земельных участков площадью 8,7 тысячи гектаров, на которых находится около 3,7 тысячи многоквартирных домов.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов пояснил, что заявление на государственную регистрацию может быть подано в Росреестр правообладателем либо его законным представителем, а также на основании нотариально удостоверенной доверенности.

