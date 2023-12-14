Ефимов: В ЕГРН внесены сведения о 75 тысячах объектах Москвы за два года

За последние два года зарегистрированы и внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о правообладателях ранее учтенных объектов в отношении 75 тысяч объектов. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, Управление Росреестра по Москве совместно с правительством Москвы проводит работу по внесению сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости.

«За последние два года в Единый государственный реестр недвижимости внесены данные о 27 тысячах правообладателей таких объектов недвижимости, а в отношении 48 тысяч объектов заявители зарегистрировали свои права самостоятельно», – отметил Ефимов.

Ранее возникшим правом является право, которое оформлено до 31 января 1998 года, то есть до даты вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Обычно, к таким документам относятся свидетельства, полученные в 1990-х годах.

Как подчеркнул руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, только при наличии достоверных и актуальных сведений о правообладателе в Едином госреестре недвижимости можно продать, подарить или переоформить право собственности на квартиру.

Он рекомендовал владельцам ранее учтенных объектов самостоятельно зарегистрировать свои права, что поможет предотвратить мошеннические действия в отношении имущества.

«Достаточно обратиться в офисы госуслуг «Мои Документы» или на сайте Росреестра через сервис «Личный кабинет» подать заявление о внесении сведений в ЕГРН о ранее учтенном объекте недвижимости и государственной регистрации прав, приложив к нему правоустанавливающий документ», – рассказал Майданов.

Он также добавил, что данная услуга предоставляется бесплатно.

Проверить наличие сведений об объекте недвижимости в ЕГРН собственники могут самостоятельно на портале Росреестра.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, только за последние два года специалистам его департамента проанализирована информация по более чем 250 тысячам объектов недвижимости.

