Ефимов: В Басманном районе Москвы восстановят историческое здание

В Москве выставлено на торги здание XIX века – бывший больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы. Победитель отреставрирует его и откроет гостиницу по программе «1 рубль за квадратный метр в год», заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Двухэтажное здание площадью 867,4 квадратного метров признано объектом культурного наследия, договор аренды будет подписан с победителем торгов сроком на 20 лет.

«Ему предстоит в течение пяти лет отреставрировать здание, оборудовать под гостиницу и приступить к оказанию услуг», - отметил Ефимов.

Здание находится в переулке Огородная слобода, дом 9, строение 1. Оно было построено в 1875 году по проекту архитектора Александра Мейнгарда.

«При реставрации нужно будет учитывать, что обязательным условием программы является то, что номерной фонд должен занимать не менее 75% общей площади сооружения», - уточнил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, отелю также необходимо пройти классификацию и получить категорию – «три звезды», «четыре звезды» или «пять звезд», только затем инвестор сможет обратиться в Комитет по туризму города Москвы для получения заключения, необходимого для перехода на льготную аренду.

Аукцион пройдет 25 января, участвовать в торгах могут физические и юридические лица

