Ефимов: В 2023 году на Портале поставщиков прошли более 625 тысяч закупок

В 2023 году годовой объем закупок на Портале поставщиков достиг 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Портал поставщиков популярен как среди госзаказчиков, так и среди представителей бизнес-сообщества. Первым он помогает закупать качественную продукцию по комфортным ценам, вторым – находить партнеров и расширять географию продаж. Востребованность платформы подтверждает статистика: за год на Портале провели более 625 тысяч закупок на 100 миллиардов рублей. За последние пять лет их годовой объем вырос в два раза», – добавил он.

Как уточнил глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, объем закупок московских заказчиков остается на стабильно высоком уровне.

«По итогам прошлого года они закупили на Портале поставщиков товары, работы и услуги на 45 миллиардов рублей», – рассказал он.

За 2023 год на портале зарегистрировалось более 30 тысяч поставщиков, общее число предпринимателей на платформе на данный момент составляет 325 тысяч. Помимо столицы лидерами по объему закупок на платформе стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край, Новгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Сервисы портала регулярно оптимизируются. Для дополнительного удобства пользователей в 2023 году был добавлен функционал сравнения технически сложных товаров. Он позволяет на одной странице сравнить характеристики продукции и выбрать для себя наиболее подходящее предложение.

Портал поставщиков появился в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сейчас он вмещает в себя 2,6 миллиона уникальных наименований, а ежедневно на Портале заключается около 1,5 тысячи контрактов.

В регионах России открываются представительства для обучения заказчиков и поставщиков работе на Портале, там также собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем.

