Ефимов: участок бывшей промзоны «Прожектор» в Перово будет реорганизован
В рамках программы комплексного развития территорий реорганизуют участок бывшей промзоны «Прожектор» (территория 2) площадью 3,12 га в районе Перово (ВАО). Проект решения размещен на портале московского правительства, заявила заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, проект предусматривает строительство недвижимости площадью порядка 107 тысяч «квадратов». «Объем инвестиций оценивается более чем в 13 млрд рублей. Реализация проекта даст городу почти тысячу новых рабочих мест», — заявил вице-мэр.
Территория промзоны располагается вдоль Зеленого проспекта, поблизости от станции метро «Перово». Реорганизовать ее смогут правообладатели, городской оператор или инвестор, определенный по результатам торгов.
В свою очередь глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на месте старого торгово-офисного здания и автосервиса в рамках программы реновации здесь появятся более 74 тысяч квадратных метров комфортной жилой недвижимости, а также общественно-деловой комплекс площадью свыше 32 тысяч «квадратов».
Проект реорганизации части промзоны «Компрессор» был утвержден московским мэром Сергеем Собяниным. Предполагается, что здесь смогут проживать более 17600 мест, а также будет создано порядка 10000 рабочих мест. Также было решено включить в программу комплексного развития территорий двух участков бывшей промзоны «Прожектор». Их площадь — более 25 га, здесь появятся общественно-деловые объекты и жилье по программе реновации общей площадью более 411 тысяч квадратных метров.
Программа комплексного развития территорий предусматривает создание многофункциональных городских кварталов на месте промзон и нерационально используемых участков. Сейчас в рамках программы реализуются 188 проектов суммарной площадью 2,45 тысячи га.
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