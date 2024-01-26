Ефимов: У деревни Алхимово построят торгово-досуговый центр по городской программе

В Новой Москве на территории ЖК «Алхимово» построят торгово-досуговый центр на 423 рабочих места, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В поселении Рязановском вблизи деревни Алхимово в ТиНАО появится торгово-досуговый центр по программе стимулирования создания мест приложения труда. Там появится 423 рабочих места», - отметил Ефимов.

Здание площадью 12 тысяч квадратных метров, инвестором которого выступила группа «Самолет», разместит торговые предприятия, кафе и рестораны. Его построят на улице Уточкина.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что центр будет состоять из двух этажей, причем с верхнего этажа в теплое время года можно будет прогуляться на открытую террасу, где будут обустроены зоны отдыха и летние кафе.

Благодаря окнам и витражам здание будет наполнено естественным светом, а в центральной части центра планируется стеклянный светопрозрачный проем в крыше.

«Новый торгово-досуговый центр станет точкой притяжения квартала «Алхимово». На участке площадью два гектара появятся не только магазины, но и общественные пространства, где можно погулять, отдохнуть или встретиться с друзьями и соседями», - рассказал руководитель проекта «Алхимово» Алексей Демин.

На сегодняшний день по программе МПТ Москва заключила с инвесторами более 70 соглашений на строительство более трех миллионов квадратных метров социально и экономически важных объектов недвижимости.

