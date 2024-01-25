Ефимов: ЦИАМ имени П.И. Баранова подтвердил статус промышленного комплекса
Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) подтвердил статус промышленного комплекса, который дает ему налоговые льготы от города. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что предприятие получило статус промышленного комплекса в 2021 году. Это позволило учреждению снизить ставку налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, до 13,5% вместо стандартных 17%.
«Благодаря статусу предприятие ежегодно может экономить до шести миллионов рублей и направлять вырученные средства на модернизацию, расширение производства и увеличение объемов работ», - сказал Ефимов.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что городская поддержка помогает компаниям развиваться и производить инновационную продукцию, расширять производственные площади и штат сотрудников. В качестве примера он рассказал, как в апреле в институте ввели в эксплуатацию новый производственный участок с 50 современными станками.
На сегодняшний день производственные мощности ЦИАМ позволяют закрывать все потребности подразделений института, задействованных в испытаниях, а также сторонних предприятий, которые заказывают услуги по проектированию и изготовлению деталей и узлов.
«Экономия средств, связанная со снижением налоговой нагрузки, дает дополнительные возможности для совершенствования материально-технической базы института, улучшения условий труда, повышения мотивации работников, привлечения на предприятие молодых специалистов», - сказал гендиректор предприятия Андрей Козлов.
Москва с 2016 года присвоила статус промышленного комплекса 70 столичным предприятиям, на которых трудятся более 80 тысяч человек. Для таких компаний действует специальный налоговый режим.
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