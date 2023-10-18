Ефимов: Центр анализа и разработок БАС открылся в индустриальном парке «Руднево»

Центр анализа и разработок начал функционировать на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево» на востоке столицы. Там будет организована исследовательская, методическая, а также консультационная работа. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что Центр БАС запущен в начале текущего года совместно с Министерством промышленности и торговли и «Платформой Национальной Технологической Инициативы» в парке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва».

«Он объединяет ведущих российских разработчиков и производителей, которые занимаются созданием новых моделей беспилотных летательных аппаратов и совершенствованием авионики. Планируется, что к 2027 году на базе центра выпустят свыше 60 тысяч единиц беспилотников», – уточнил Ефимов.

Центр будет проводить комплексную работу в интересах организаций государственного и частного секторов экономики, которые используют или предполагают применять беспилотники. Помимо прочего, будет оказываться поддержка в привлечении частных инвестиций.

Как отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, Москва приняла самое активное участие в формировании Стратегии развития беспилотной авиации.

«Один из ключевых её разделов – создание сети научно-практических центров по развитию БАС по всей России. С этой целью Москва наладила интенсивное сотрудничество с регионами - минувшим летом подписано 11 соглашений. В будущем такие научно-производственные центры должны появиться по всей стране. Общее количество производителей отрасли будет увеличено втрое», – рассказал Овчинский.

Ранее во вторник, 17 октября мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии нового производственного корпуса в индустриальном парке «Руднево». Завод станет единым инженерно-производственным комплексом для выпуска продукции концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

