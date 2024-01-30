Ефимов: Три участка на северо-западе Москвы выставят на торги для реорганизации

Инвесторы смогут принять участие в торгах на право реорганизовать три участка в столичных Куркино и Северное Тушино, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«В первом квартале этого года город выставит на торги единым лотом право на реорганизацию трех неэффективно используемых участков по программе комплексного развития территорий. Победитель аукциона сможет в течение пяти лет возвести около 40 тысяч квадратных метров недвижимости», -добавил он.



В проект будет инвестировано 8 миллиардов рублей, а бюджетный эффект составит 215 миллионов рублей в год. Районы получат 570 новых рабочих мест, сейчас на участках находятся устаревшие объекты.



Со своей стороны, министр правительства Москвы Максим Гаман рассказал, что на территориях появятся более 21 тысячи квадратных метров жилья, а также 18 тысяч квадратных метров деловой застройки – магазины, кафе, спортивные объекты.



Сейчас в городе на разных стадиях действуют 228 проектов по программе комплексного развития территорий площадью около 2,7 тысячи гектаров.

