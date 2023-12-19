Ефимов: «Технополис Москва» - лидер национального рейтинга особых экономических зон России

«Технополис Москва» стал лучшей особой экономической зоной (ОЭЗ) технико-внедренческого типа в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. Лонг-лист рейтинга был подготовлен по результатам работы 32 особых экономических зон из 26 регионов страны Ассоциацией кластеров и технопарков России при поддержке Минэкономразвития РФ. «Технополис Москва» одержал победу в рейтинге уже третий год подряд, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках рейтинга российские ОЭЗ оцениваются по таким критериям как: инвестиционная активность резидентов, благоприятные условия для предпринимательской деятельности, обеспеченность инфраструктурой и земельными ресурсами, информационная открытости, реализация глобальных экономических вызовов.

Как рассказал заместитель главы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков, за последние не полные два десятилетия в 43 регионах страны создано 50 точек экономического роста и привлечения инвестиций. Более 1100 компаний-резидентов выбрали ОЭЗ плацдармом для реализации новых инвестиционных проектов, а объем привлеченных туда инвестиций измеряется триллионами

«Эффективность работы ОЭЗ с точки зрения государства доказана. Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России делает важную работу, оценивая работу ОЭЗ с точки зрения инвестиционной привлекательности для бизнеса. Это позволяет управляющим компаниям ОЭЗ видеть лучшие практики, выявлять зоны собственного роста и в конечном итоге работать лучше», – отметил Вахруков.

Как отметил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, каждый год в особой экономической зоне «Технополис Москва» открывается 10–15 новых производств. Компании разрабатывают и выпускают лекарства, роботов, микроэлектронику и другую высокотехнологичную продукцию.

«Особые экономические зоны технико-внедренческого типа – это уникальные по своему назначению территории. Они специализируются на развитии инноваций, создании и реализации научно-технической продукции и ее доведении до промышленного использования. На этом сосредоточена деятельность предприятий ОЭЗ «Технополис Москва», поэтому она становится ключевым центром высокотехнологичной промышленности столицы. Эксперты при составлении рейтинга высоко оценили динамику ее развития, широкий набор мер поддержки и сервисов, которые способствуют быстрому росту компаний. Так, объем инвестиций резидентов столичной ОЭЗ за девять месяцев 2023 года уже превысил результат за весь прошлый год и достиг почти 35 миллиардов рублей. Кроме того, за три квартала было создано свыше двух тысяч рабочих мест», – рассказал Владимир Ефимов.

Как отметил директор Ассоциацией кластеров и технопарков России Михаил Лабудин, по мере выполнения стратегии по достижению технологического суверенитета страны, на фоне динамичных перемен в экономическом ландшафте России Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон стал надежным ориентиром для инвесторов.

На шести площадках столичного «Технополиса Москва» в настоящее время работает свыше 200 компаний, на которых трудоустроено более 16 тысяч человек. Накопленный объем инвестиций этих предприятий суммарно превышает 160 миллиардов рублей.

