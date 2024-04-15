Ефимов: Свыше 10 тысяч средних и крупных компаний стали прибыльными в 2023 году

Суммарная прибыль свыше 10 тысяч средних и крупных московских компаний, продемонстрировавших положительный финансовый результат в 2023 году (их доходы превышали расходы), составила более 12 трлн рублей. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в выборку не попали муниципальные и госучреждения, страховые организации, банки и пенсионные фонды.

«По итогам 2023 года прибыльными стали свыше 10 тысяч предприятий, или почти 73 процента крупных и средних компаний столицы. Они получили более 12 триллионов рублей, что на 37% превышает результат 2022 года. Почти 20% от этой суммы, или около 2,4 триллиона рублей, обеспечили обрабатывающие производства», — заявил вице-мэр.

Прибыль крупных и средних торговых предприятий составила порядка 2 трлн рублей (свыше 16%), компании финансового сектора заработали 1,7 трлн рублей (почти 14%), 1 трлн рублей (более 8%) приходится на отрасль информации и связи, кроме того, триллион заработали предприятия из сферы профессиональной, научной и технической деятельности.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента экономической политики и развития Москвы Марии Багреевой, вчетверо по сравнению с 2022 годом (почти до триллиона рублей) увеличилась прибыль компаний, осуществляющих административную деятельность. Прибыль организаций, относящихся к сфере обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционирования воздуха, выросла на 85% (до 921 млрд рублей). Предприятия отрасли транспортировки и хранения в свою очередь добились увеличения прибыли на 65% (почти до 870 млрд рублей).

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