Ефимов: Столичный инвестор построит косметическое производство на участке «за рубль»

Москва на льготных условиях предоставила инвестору участок в районе Свиблово для строительства косметического производства. Деталями договора в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) поделился заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город заключил с 18-й компанией договор аренды участка по ставке рубль в год. В рамках масштабного инвестиционного проекта на участке площадью 0,66 гектара в районе Свиблово инвестор построит предприятие полного цикла по производству косметических средств и изготовлению упаковки для продукции», – рассказал он.

Сообщается, что компания вложит в проект 440 миллионов рублей, договор заключен на пять лет, уточнил министр правительства Москвы Максим Гаман.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что новый цех позволит не только увеличить объем выпуска, но и даст городу 50 новых рабочих мест.

В компании отмечают, что задумались о расширении после ухода зарубежных косметических брендов из России. Директор по развитию Арман Вардазарян заверил, что строительство цеха завершится раньше договорного срока.

Москва – город с развитым производством, где работают почти четыре тысячи промышленных площадок с числом работников свыше 720 тысяч человек. Каждый год открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь производят самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. Также в Москве активно внедряют инновации. Город помогает локализовать бизнес, предоставляя земельные участки всего за 1 рубль в год для создания новых и расширения существующих производств.

