Ефимов: Столичные власти выставили на торги право на КРТ в Строгине

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) московские власти выставили на торги право заключить договор о реорганизации земельного участка в СЗАО площадью порядка 4,8 га. Аукцион пройдет 21 июня, подать заявки можно до 14 июня. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город выставил на аукцион право на заключение договора о комплексном развитии территории в районе Строгино. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в девять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 461 миллион рублей. По итогам реорганизации участка создадут более 1,1 тысячи рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Земельный участок расположен близ пересечения МКАД и Таллинской улицей (район Строгино). Он обладает хорошей транспортной доступностью.

Стартовая цена торгов — 23,3 млн рублей. В торгах могут поучаствовать участие все желающие. Главное требование к кандидатам — опыт строительства в течение последних пяти лет капитальных объектов суммарной площадью по меньшей мере 4,49 тысячи «квадратов».

По словам министра столичного правительства, главы московского Департамента городского имущества Максима Гамана, площадь застройки составит порядка 45 тысяч «квадратов». Здесь появятся объекты дорожного сервиса и административно-торговый комплекс.

