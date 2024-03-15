Ефимов: Столичные производители продуктов питания подтвердили статус промкомплекса
Столичные компании-производители хлебобулочных изделий и мороженого подтвердили статус промышленного комплекса, что позволит им получать значительные налоговые льготы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.
«Благодаря достижению требуемых показателей статус промышленного комплекса позволит предприятиям продолжать пользоваться налоговыми преференциями и направлять сэкономленные средства на собственное развитие – модернизацию площадок, увеличение объемов производства и расширение ассортимента. Кроме того, мы присвоили статус промкомплекса столичному производителю мясной продукции. В общей сложности предприятия обеспечивают работой около 2,1 тысячи человек», – отметил заместитель мэра.
Для подтверждения статуса предприятия должны соответствовать ряду критериев, в том числе, по общему объему выручки, фонду оплаты труда, количеству рабочих мест и ряду других. Для тех, кому удалось соответствовать всем условиям региональная часть налога на прибыль снижена с 17 до 13,5%. Налог на недвижимое имущество выплачивается в размере 50%, а земельный в размере 20%. Ставка аренды земли составляет лишь 0,3% от кадастровой стоимости участка.
По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, столица активно поддерживает производителей критически значимой продукции – предприятиям доступно свыше 20 системных мер поддержки.
«С 2016 года Москва присвоила статус промышленного комплекса 70 предприятиям по выпуску электроники, одежды, фармацевтической продукции и других изделий. При этом в лидерах остается пищевая промышленность – спецстатус сегодня присвоен 24 производителям продуктов питания», – уточнил глава департамента.
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