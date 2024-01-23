Ефимов: Столичные предприятия смогут получить ESG-статус

Московские власти утвердили порядок присвоения статуса соответствия Целям устойчивого развития (ESG-статуса). Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Цели устойчивого развития, разработанные в ООН девять лет назад, направлены на решение таких глобальных проблем, как бедность, неравенство, изменения климата, экономический рост и защита окружающей среды.

«Москва полностью обеспечила выполнение показателей по шести ЦУР благодаря таким инструментам, как программа стимулирования создания мест приложения труда, зеленый коридор, государственно-частное партнерство», - сказал Ефимов.

Он добавил, что присвоение ESG-статуса конкретным организациям станет еще одним инструментом для привлечения инвестиций в экономику страны и выполнения показателей. При оценке деятельности организаций будут учитываться около 90 показателей по ряду направлений.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что приобретенные в зависимости от набранных баллов статусы подлежат ежегодному подтверждению.

«Компаниям, прошедшим проверку соответствия деятельности ЦРУ, в зависимости от набранных баллов присвоят один из ESG-статусов: ESG-A, ESG-B и ESG-C либо «Кандидат», - сказал Овчинский.

Оценку деятельности компаний будет осуществлять ГБУ «Городское агентство управления инвестициями», а решения о подтверждении и прекращении статуса будет утверждать межведомственная комиссия.

