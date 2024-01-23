Ефимов: Столичные предприятия смогут получить ESG-статус
Московские власти утвердили порядок присвоения статуса соответствия Целям устойчивого развития (ESG-статуса). Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Цели устойчивого развития, разработанные в ООН девять лет назад, направлены на решение таких глобальных проблем, как бедность, неравенство, изменения климата, экономический рост и защита окружающей среды.
«Москва полностью обеспечила выполнение показателей по шести ЦУР благодаря таким инструментам, как программа стимулирования создания мест приложения труда, зеленый коридор, государственно-частное партнерство», - сказал Ефимов.
Он добавил, что присвоение ESG-статуса конкретным организациям станет еще одним инструментом для привлечения инвестиций в экономику страны и выполнения показателей. При оценке деятельности организаций будут учитываться около 90 показателей по ряду направлений.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что приобретенные в зависимости от набранных баллов статусы подлежат ежегодному подтверждению.
«Компаниям, прошедшим проверку соответствия деятельности ЦРУ, в зависимости от набранных баллов присвоят один из ESG-статусов: ESG-A, ESG-B и ESG-C либо «Кандидат», - сказал Овчинский.
Оценку деятельности компаний будет осуществлять ГБУ «Городское агентство управления инвестициями», а решения о подтверждении и прекращении статуса будет утверждать межведомственная комиссия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На границе Китая и Киргизии зафиксировали три землетрясения
- Минобороны: Российские войска поразили пункт управления группы ВСУ «Лиман»
- СМИ: Началась работа над сериалом по «Гарри Поттеру»
- Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить мобилизацию отцов с тремя детьми
- Музыкальный продюсер Юрий Бардаш получил паспорт России
- Омбудсмен Москвы Потяева сообщила, что посетит блогершу Блиновскую в СИЗО
- Россиянам разрешат заселяться в отели по электронным паспортам с апреля
- ВС России нанесли групповой удар по ракетным заводам Украины
- Новое жильё в Сочи подорожало на 31% за год
- Патриарх Кирилл призвал изучить возможность досрочно отпускать на пенсию многодетных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru