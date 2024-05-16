Ефимов: Современный хлебозавод появится в Новой Москве

Московские власти предоставили в аренду инвестору по льготной ставке земельный участок для строительства современного хлебозавода близ деревни Троицкое (ТиНАО). Объект будет построен в рамках масштабного инвестиционного проекта, а арендная ставка составит один рубль в год. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город выделил инвестору участок в ТиНАО для строительства пищевого производства в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Договор аренды заключен по ставке один рубль в год на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство предприятия площадью 96 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят 9,9 миллиарда рублей, будет создано 200 рабочих мест», — заявил вице-мэр.

Хлебозавод будет оборудован тремя автоматическими линиями: артизанской хлебной, для багета, для круассанов и слоек.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, хлебозавод войдет в состав масштабного пищевого кластера. Он будет состоять из пяти проектов, в результате реализации которых будет создано более 9100 рабочих мест.

Объединенные в кластере предприятия смогут работать в кооперации. Это сделает процесс производства более быстрым, нарастит объем выпуска продукции и даст возможность существенно сэкономить на аренде складских площадей и логистике.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман напомнил, что городские власти уже выделили земельные участки площадью более 50 га в аренду по льготной ставке двум инвесторам. На них будут построены предприятия суммарной площадью свыше 300 тысяч «квадратов». На них будут выпускаться сладости, напитки, молочные, мясные и прочие продукты.

Город предоставляет землю в аренду по льготной ставке — один рубль в год — с марта 2022 года. Это помогает предпринимателям сократить затраты и наладить выпуск продукции в короткие сроки. Участки выделяются без проведения торгов на пять лет. Реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет создавать новые рабочие места и современную инфраструктуру.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что поблизости от деревни Троицкое появятся несколько предприятий для пищевой отрасли и промышленных технопарков.

