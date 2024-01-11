Ефимов сообщил о росте производства обрабатывающих предприятий в Москве
С января по ноябрь прошлого года московские обрабатывающие предприятия нарастили объем производства на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что в Москве на сегодняшний день работает свыше четырех тысяч промышленных площадок.
«За 11 месяцев 2023-го обрабатывающие предприятия столицы увеличили выпуск продукции на 17,1% по сравнению с январем-ноябрем 2022 года. При этом объем промышленного производства вырос на 15 процентов», - сказал Ефимов.
Наиболее высокие показатели демонстрируют производители пищевых продуктов, одежды, лекарств, электроники, а также производители машин и автотранспортных средств.
Глава департамента инвестиционной политики Владислав Овчинский в свою очередь отметил стабильный рост городских фабрик и заводов.
«За январь-ноябрь прошлого года столичные предприятия обрабатывающей промышленности отгрузили товаров более чем на девять триллионов рублей», - уточнил он.
Москва – город с развитым производством. На сегодняшний день в столице работают более четырех тысяч промышленных предприятий, ежегодно открывается до 50 средних и крупных компаний, а также около 100 малых.
Созданные для бизнеса условия дают возможность для развития предприятиям всех типов. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами.
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