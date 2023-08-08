Ефимов: Шесть резидентов «Технополиса Москва» стали победителями конкурса РНФ

Шесть резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» стали победителями конкурса технологических предложений по направлению «Микроэлектроника», организованного Российским научным фондом (РНФ). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Он отметил, что в перечень 56 отобранных предложений вошли 14 проектов шести компаний ОЭЗ. По словам Ефимова, кластер микроэлектроники зоны включает 32 предприятия, которые занимаются инновациями, не имеющими аналогов в мире. Так, в прошлом году предприятия вложили в собственное развитие порядка 3 млрд рублей, а всего за время деятельности в ОЭЗ – свыше 40 млрд рублей.



В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что налоговые льготы резидентов и развитая инфраструктура позволяют оказать мощную поддержку производителям. Он отметил, что в 2022 году представители отрасли микроэлектроники ОЭЗ получили льготы почти на 407 млн рублей.



Со своей стороны, гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что победителями стали компании «Эпиэл», «Микрон», «НИИМЭ», «ЗНТЦ», «Завод Протон» и «Лассард». При этом самое большое количество разработок представил «Зеленоградский нанотехнологический центр».



Флагманом столичной промышленности является особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва». Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы.

