Ефимов: Сервис проверки статуса участков земли в рамках КРТ заработал в Москве

Новый онлайн-сервис для правообладателей недвижимости, девелоперских компаний и для всех, желающих проверить, подлежит ли земельный участок реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), заработал на Инвестиционном портале Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На данный момент у города на разных стадиях проработки находится 228 проектов КРТ площадью почти 2,7 тысячи гектаров. С помощью нового сервиса каждый желающий может сам получить данные о нахождении земельного участка в границах КРТ. Благодаря сервису правообладатели земли и недвижимости могут быстро проверить статус участка и принять решение о вхождении в проект редевелопмента», – отметил вице-мэр.

Для использования сервиса следует перейти во вкладку «Информационные сервисы» на Инвестиционном портале Москвы, авторизоваться и пройти идентификацию пользователя, ввести кадастровый номер объекта капитального строительства или участка, чтобы проверить их статус. Система предоставит всю необходимую информацию и покажет понятный и короткий алгоритм дальнейших действий.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, если территория подлежит комплексному развитию, пользователи смогут попасть на официальный портал московского правительства, ознакомившись с параметрами и видом планируемой застройки, а также сроками реализации проекта.

Программа КРТ позволяет возводить на месте бывших промзон и неэффективно используемых земельных участков многофункциональные городские кварталы с удобным жильем и всей необходимой инфраструктурой.

В свою очередь министр столичного правительства, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко назвал Инвестиционный портал одним из самых востребованных ресурсов для инвесторов и предпринимателей, где объединены уникальные цифровые сервисы. С их помощью можно получить всю необходимую информацию, отметил он.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в 2024 году в ходе торгов были реализованы права на комплексное развитие шести территорий. По поручению градоначальника ведется проработка проектов КРТ.

