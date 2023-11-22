Ефимов: Семейный досуговый центр построят на юге Москвы
Семейный досуговый комплекс появится на юге Москвы (район Бирюлево Восточное) в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Инвестору выделили 0,3 га земли для строительства семейного досугового комплекса “Царицынский”. В здании появятся магазины и предприятия сферы услуг. Его общая площадь составит более 5,3 тысячи квадратных метров», — отметил вице-мэр. Открытие центра увеличит для местных жителей доступность объектов торговли и услуг, добавил Ефимов.
Задача масштабных инвестиционных проектов — инфраструктурное развитие, создание новых рабочих мест и увеличение инвестиций в экономику Москвы. Для этих объектов земля предоставляется городом без торгов.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, выделенные участки находятся по адресу: 6-я Радиальная улица, владения 7/11 и 7/15. Площадь одного земельного участка — более 0,2 га, второго — почти 0,1 га. Срок действия договора аренды составляет пять лет. За это время инвестору необходимо построить семейный досуговый центр и ввести его в эксплуатацию.
Более подробную информацию об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно найти на портале economy.mos.ru.
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