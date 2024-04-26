Ефимов: С начала года в Москве купили на торгах 2,6 тысячи машино-мест
За первые три месяца 2024 года жители столицы приобрели в ходе городских торгов более 2,5 тысячи мест под парковку автомобиля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, больше всего – на юго-западе столицы.
«Ежегодно в столице растет спрос на машино-места как в паркингах жилых комплексов, так и в отдельно стоящих зданиях. С начала 2024-го москвичи купили 2,6 тысячи объектов общей площадью 39,5 тысячи квадратных метров. Это более чем на 60% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В первом квартале 2023-го горожане приобрели свыше 1,6 тысячи мест площадью 24,9 тысячи квадратных метров», – рассказал заместитель мэра.
Машино-места находят нового владельца по преимущественному праву покупки и на торгах. Если заявок поступает больше одной, то среди претендентов проводится аукцион. При этом в открытых торгах участие могут принять как граждане, так и организации.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что с января по апрель 2024 года горожане приобрели на юго-западе Москвы – 892 машино-места площадью 13,37 тысячи квадратных метров, на юго-востоке – 679 площадью 10,19 тысячи квадратных метров.
Вся информация о проведении подобных торгов в столице размещена на Инвестиционном портале Москвы.
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