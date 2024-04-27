Ефимов: С начала года москвичи купили со скидкой 33 земельных участка

Москвичи с января по апрель 2024 года выкупили за 40% от кадастровой стоимости участки под индивидуальное жилищное строительство, для личного подсобного хозяйства и садоводства общей площадью почти четыре гектара. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

«В первом квартале 2024 года жители выкупили у города со скидкой 60% от кадастровой стоимости 33 земельных участка общей площадью 3,8 гектара, на которых находятся их объекты недвижимости. В результате москвичи сэкономили 114,3 миллиона рублей», – уточнил заместитель мэра.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что большая часть участков расположены на юге Москвы в поселениях Троицкого административного округа, шесть расположены в Южном Бутове и ещё три в поселениях Новомосковского округа.

Размер выкупленных в этом году объектов недвижимости варьируется от 0,003 до 0,4 гектара.

Для приобретения участков в собственность гражданам необходимо обратиться в департамент городского имущества, а составить заявление можно через портал mos.ru.

