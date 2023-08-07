Ефимов: С начала года инвестпортал Москвы посетили более 1,7 миллиона раз

Инвестиционный портал Москвы с начала года посетили более 1,7 миллиона раз, а за девять лет его существования – 20 миллионов раз. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он назвал цифровизацию важной ролью в процессе взаимодействия с бизнесом. В общей сложности на портале доступно около 30-онлайн сервисов, самые востребованные – те, которые позволяют получать налоговые льготовы и субсидии.

Также на ресурсе можно оперативно найти информацию о реализуемых инвестпроектах, ресурс постоянно дорабатывается, опираясь на запросы бизнесменов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в свою очередь, напомнил, что в этом году на портал были добавлены реестр инвестиционных инициатив и «Банк технологий». Новые сервисы, отметил он, значительно упрощают и ускоряют взаимодействие города с бизнесом.

А замглавы Департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев заявил, что инвестпортал пользуется популярностью у предпринимателей благодаря полезной аналитике. В частности, на портале можно узнать, подстоединен ли интересующий объект к городским сетям, получить подробную информацию об инфраструктуре, а также совершить 3D-тур и онлайн записаться на личный осмотр объекта.

Сегодня Москва – один из самых технологичных, современных и инновационных городов мира, который не только следует актуальным трендам цифровизации, но и сам задает их для многих других мегаполисов.

