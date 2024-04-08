Ефимов: Рост промышленного производства столицы превысил 15%

В январе-феврале 2024 года объем промышленного производства в Москве вырос более чем на 15% по сравнению с двумя первыми месяцами прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

«К 2024 году количество столичных производств превысило 4,2 тысячи, на них работают 725 тысяч специалистов. Сохранив устойчивый рост прошлого года, за два месяца 2024 года объем промышленного производства в столице увеличился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Рост во многом обеспечили обрабатывающие предприятия, они нарастили выпуск на 17%», – уточнил заместитель мэра.

Объем отгруженной продукции обрабатывающими предприятиями вырос сразу на более чем 21%. В лидерах оказались предприятия по производству пищевой, фармацевтической, компьютерной и бумажной продукции.

Сейчас для столичных предприятий действует более 20 антикризисных мер.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует промышленникам часть процентов по инвестиционным кредитам, а также предоставляет льготные займы.

По его словам, по итогам 2023 года девять промышленных предприятий Москвы получили займы на рекордную сумму – 1,2 миллиарда рублей, благодаря чему, они смогут закупить оборудование, расширить производство и экспортные поставки.

