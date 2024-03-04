Ефимов: Резидентами «Технополис Москва» в 2023 году стали 16 высокотехнологичных компаний

Статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» получили 16 высокотехнологичных заводов в 2023 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, такой статус дает возможность предприятиям экономить и инвестировать дополнительные деньги в собственное развитие, создание новой продукции и наращивание производственных площадей. Ефимов добавил, что 16 указанных предприятий потратят на развитие порядка 14,5 млрд рублей и трудоустроят более трех тысяч человек.

Кроме того, в 2023 году ввели в эксплуатацию шестую площадку ОЭЗ «Технополис Москва». Индустриальный парк был возведен в рекордно короткие сроки. По словам главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, «Руднево» — лидер по числу новых резидентов, этот статус получили шесть новых компаний, в частности, производители БПЛА, банкоматов и медицинских изделий. Первым обладателем статуса резидента стал завод по производству абсорбирующего медицинского белья.

В свою очередь гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев заявил, что организация комфортных условий для бизнес-задач — ключевой фактор, привлекающий инвесторов. На территории ОЭЗ действует особый юридический статус, также здесь функционирует льготный режим для инвесторов.