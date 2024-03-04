Ефимов: Резидентами «Технополис Москва» в 2023 году стали 16 высокотехнологичных компаний
Статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» получили 16 высокотехнологичных заводов в 2023 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам вице-мэра, такой статус дает возможность предприятиям экономить и инвестировать дополнительные деньги в собственное развитие, создание новой продукции и наращивание производственных площадей. Ефимов добавил, что 16 указанных предприятий потратят на развитие порядка 14,5 млрд рублей и трудоустроят более трех тысяч человек.
Кроме того, в 2023 году ввели в эксплуатацию шестую площадку ОЭЗ «Технополис Москва». Индустриальный парк был возведен в рекордно короткие сроки. По словам главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, «Руднево» — лидер по числу новых резидентов, этот статус получили шесть новых компаний, в частности, производители БПЛА, банкоматов и медицинских изделий. Первым обладателем статуса резидента стал завод по производству абсорбирующего медицинского белья.
В свою очередь гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев заявил, что организация комфортных условий для бизнес-задач — ключевой фактор, привлекающий инвесторов. На территории ОЭЗ действует особый юридический статус, также здесь функционирует льготный режим для инвесторов.
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