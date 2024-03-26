Ефимов: Производство высокотехнологичной продукции в Москве выросло в четыре раза

Рост производства в российской столице электроники, компьютеров и оптических изделий в январе этого года превысил 296% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, высокотехнологичным можно назвать каждое третье предприятие в городе. Среди продукции столичных компаний - электронные схемы, чипы и платы, коммуникационная аппаратура, медтехника, полупроводниковые приборы и многое другое.

«Выпуском компьютеров и электроники в столице занимаются около 370 компаний, на которых работают свыше 30 тысяч человек. В январе они нарастили производство почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем отгрузки увеличился более чем в 1,5 раза, во многом благодаря росту количества отгруженного коммуникационного оборудования в 2,5 раза и бытовой электроники – более чем в четыре раза по сравнению с январем 2023 года», – рассказал Ефимов.

Москва для поддержки и развития предпринимательства, а также суверенитета в высокотехнологичных отраслях предоставляет промышленникам свыше 20 мер поддержки, включая выдачу льготных займов сроком до пяти лет по сниженной ставке. В частности, в прошлом году такой займ получила компания-производитель RFID-продукции ISBC, благодаря чему у неё появилась возможность закупить дополнительные единицы новейшего оборудования.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что ISBC в 2023 году выпустила более 250 тысяч школьных смарт-карт, RFID-брелоков, попсокетов и браслетов для школ Москвы и других регионов России.

«Карты столичной компании используются в качестве пропуска в школу, для оплаты питания, к ней также можно привязать проездной. Устройство позволяет бесплатно или со скидкой посещать некоторые музеи и выставочные залы», – пояснил Овчинский.

Школьные карты ISBC сегодня применяют в 25 регионах России. Для столичного проекта «Москвенок» компания поставляет смарт-карты, а также силиконовые браслеты и брелоки, которые полностью дублируют функционал карты и позволяют выбрать наиболее удобный формат.

