Ефимов: Производство умной бумаги в Москве выросло благодаря льготному кредиту

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства в рамках программы льготного инвестиционного кредитования выдал льготный инвесткредит одному из ведущих производителей RFID-продукции, благодаря которому компания увеличила объемы производства продукции и расширили ее ассортимент, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичная компания ISBC, специализирующаяся на выпуске RFID-продукции, в 2019 году получила льготный инвесткредит в размере 100 миллионов рублей под два процента годовых. Средства предприятие направило на увеличение объемов производства и запуск новой линии по выпуску инновационной бумаги. Кроме того, досрочное погашение займа освободило ресурсы для инвестиций в развитие бизнеса и разработку продуктов, необходимых российскому рынку», – отметил заммэра.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, современная RFID-бумага является собственной разработкой предприятия, у которой нет аналогов ни в России, ни в мире. Столичный производитель может ежегодно выпускать порядка шести миллионов листов формата А3+».

RFID-бумагу применяют в логистике, торговле, образовании и других отраслях. Генеральный директор компании Никита Кожемякин поблагодарил Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства и отметил, что специалисты оценили разработку предприятия на собственном опыте.

Москва – город с развитым производством. Сегодня в столице работает более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, в том числе одежду, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru

