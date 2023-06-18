Ефимов: Производство бумажных изделий в Москве выросло на 6%
В период с января по апрель в Москве было выпущено бумажных изделий на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что в столице хорошо развито производство картонной упаковки. С начала года было выпущено 38 тысяч тонн продукции, что на 8,6% больше, чем в период с января по апрель 2022 года.
Поддержка московских властей способствовала росту положительной динамики в отрасли. На протяжении нескольких лет предприятия города получают субсидии, льготы и целевые займы, а также налоговые преференции.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что в Москве работают более 40 производителей бумажных изделий. Они занимаются выпуском бумажной посуды, чековых лент, товары для печати и так далее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru