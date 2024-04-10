Ефимов: Производство бумаги и бумажных изделий в столице выросло более чем в четыре раза

За первые два месяца 2024 года московские производители увеличили выпуск бумаги и бумажных изделий почти на 309% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве более 700 предприятий выпускают книги, упаковку, бумагу и прочую продукцию. Отрасль показывает высокую динамику роста в 2024 году: за два месяца объем производства увеличился более чем в четыре раза. Всего было отгружено товаров на 7,8 миллиарда рублей, что на 67,8% превышает результат за аналогичный период 2023 года», – отметил Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, рост объемов промышленного производства в столице возможен в том числе благодаря поддержке города. Сегодня промышленникам Москвы доступно больше 20 финансовых и нефинансовых инструментов, которые помогают экономить собственные ресурсы, развивая производство.

Ранее столичная компания «Ламбумиз», занимающаяся выпуском упаковочной продукции, получила от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства 100 миллионов рублей для развития и запуска новых производственных линий.

Столица – город с развитым производством. На сегодняшний день в Москве существует более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в Москве открывается около 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

