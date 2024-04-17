Ефимов: производственный комплекс в Очаково-Матвеевском построят при поддержке города
На Западе Москвы построят производственный комплекс в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Земельный участок предоставлен инвестору по льготной ставке один рубль в год, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Для строительства производственного комплекса пищевой и легкой промышленности город без проведения торгов выделил инвестору земельный участок в аренду по ставке один рубль в год. Площадь объекта составит 180 тысяч квадратных метров. Благодаря ему в Москве появится свыше 1,9 тысячи дополнительных рабочих мест», – пояснил он.
По словам министра правительства столицы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, договор с ООО «Терция» заключен на пять лет. В течение этого времени необходимо не только построить производственный комплекс, но и ввести его в эксплуатацию.
В свою очередь министр правительства столицы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, добавил, что около 20 масштабных инвестпроектов в столице предусматривают строительство заводов и комплексов по выпуску продуктов питания. Семь из них будут реализованы в Западном административном округе.
Аренда по льготной ставке один рубль в год доступна предпринимателям Москвы с марта 2022 года. Это дает компаниям возможность снизить затраты на реализацию проектов, наладив выпуск продукции в сжатые сроки.
При этом земельные участки для реализации МаИП на пять лет город выделяет в аренду без проведения торгов с 2016 года. Уточняется, что масштабными инвестиционными проектами могут стать производственные комплексы, инновационные центры, объекты здравоохранения, транспортной инфраструктуры, спорта и другие.
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