Ефимов: Предприниматели и физлица купили на торгах более 2,8 тысячи коммерческих объектов
Москва в 2023 году заключила свыше 2,8 тысячи договоров купли-продажи недвижимости площадью 292,8 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В 2023 году столица заключила более 2,8 тысячи договоров купли-продажи недвижимости общей площадью 292,8 тысячи квадратных метров. Это более чем в два раза превышает показатели прошлого года», – пояснил он.
Чаще всего в нежилых помещениях открывают офисы, магазины, кафе и рестораны. Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, наибольшее число объектов, купленных предпринимателями, располагается на западе города.
«Больше всего объектов находится на западе – 618 общей площадью 37,6 тысячи квадратных метров. На севере – 387 площадью (39,1 тысячи квадратов), на юге – 385 (20,3 тысячи квадратных метров), на северо-западе – 364 объекта (17,8 тысячи квадратов)», – добавил он.
Информацию об объектах, выставленных на торги, можно найти на Инвестиционном портале Москвы. С его помощью инвесторы могут напрямую связаться с правительством Москвы, найти подходящий вид помощи и многое другое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru