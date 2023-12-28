Ефимов: Право на редевелопмент участка в районе Ростокино выставили на торги
Территорию на северо-востоке столицы выставили на торги. Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 марта 2024 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Началась заявочная кампания на право редевелопмента неэффективно используемой территории в Ростокине площадью 5,09 гектара. Объем инвестиций в реорганизацию площадки оценивается более чем в 37 миллиардов рублей», – пояснил он.
В торгах смогут принять и региональные инвесторы, которые соответствуют предъявляемым к участникам аукциона требованиям. Начальная цена права на комплексное развитие площадки составляет 55,44 миллиона рублей.
Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, инвестор сможет возвести на участке почти 190 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов. В том числе гостиничный комплекс более чем на тысячу номеров, технопарк, офисы и магазины.
«Жители района получат обновленное городское пространство, где можно будет провести досуг и найти работу рядом с домом», – добавил он.
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на месте бывших промышленных зон столицы возводятся многофункциональные городские кварталы. В данный момент в Москве реализуется 188 проектов КРТ площадью около 2,45 тысячи гектаров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 4,6
- Любимова: Сборы российского кино в прокате достигли 28 млрд рублей
- СМИ: В 2023 году европейские машины в России покупали в 8,6 раза чаще китайских
- Лавров рассказал о тайной встрече по «формуле Зеленского» с участием Запада
- В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 6,5
- ВСУ обстреляли село Дроновка под Белгородом
- Врач Тяжельников: Жирная пища и сорбент не спасут от влияния алкоголя
- «Готовы ко всему»: Лавров напомнил, что США назвали Россию врагом
- В университете Стэнфорда введут курс по музыке Grateful Dead
- ЦИК зарегистрировал уполномоченных Слуцкого и Даванкова на выборах президента РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru