Ефимов: Право на редевелопмент участка в районе Ростокино выставили на торги

Территорию на северо-востоке столицы выставили на торги. Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 марта 2024 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Началась заявочная кампания на право редевелопмента неэффективно используемой территории в Ростокине площадью 5,09 гектара. Объем инвестиций в реорганизацию площадки оценивается более чем в 37 миллиардов рублей», – пояснил он.

В торгах смогут принять и региональные инвесторы, которые соответствуют предъявляемым к участникам аукциона требованиям. Начальная цена права на комплексное развитие площадки составляет 55,44 миллиона рублей.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, инвестор сможет возвести на участке почти 190 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов. В том числе гостиничный комплекс более чем на тысячу номеров, технопарк, офисы и магазины.

«Жители района получат обновленное городское пространство, где можно будет провести досуг и найти работу рядом с домом», – добавил он.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на месте бывших промышленных зон столицы возводятся многофункциональные городские кварталы. В данный момент в Москве реализуется 188 проектов КРТ площадью около 2,45 тысячи гектаров.

