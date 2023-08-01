Ефимов: почти 19 тысяч консультаций дала Госинспекция по недвижимости в этом году
Московские власти существенно увеличили количество бесплатных консультаций, касающихся использования земельных участков и строительства на них, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, обратиться за такими консультациями могут и физические лица, и бизнесмены, и представители общественных организаций.
«За первое полугодие 2023 года для них провели более 18,7 тысячи консультаций. Этот результат почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года и сопоставим с объемом консультаций за весь 2022 год», - сказал Ефимов.
Заместитель мэра уточнил, что в прошлом году было проведено более 20 тысяч консультаций.
Москва – город удобный для бизнеса и предпринимателей. Столица помогает им на любом этапе развития своего дела: от идеи до решения практических аспектов. Так, с 2019 года в Москве работает информационно-консультационный центр Госинспекции по недвижимости, где, в частности, рассказывают о правильном оформлении земельных участков и нежилых объектов.
«Центр также организует вебинары, стратегические сессии, круглые столы и дискуссионные площадки для бизнес-сообщества. Всего в первом полугодии 2023 года провели 60 подобных встреч», - отметил глава Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
Бобров добавил, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года их количество увеличилось в 1,2 раза.
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